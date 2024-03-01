上年同日 薛恩幫方仔贏直線力山！

薛恩以往在港策騎時得到方嘉柏大力支持，兩人曾憑「顯心星」攜手捧走香港短途錦標，騎者上年香港經典盃日返港客串亦替柏廐「喜旺駒」上名及贏出當時跑三班的「直線力山」，今回再度獲小方邀請返港，此日似變身柏廐主帥，夥拍柏廐6駒上陣，今季沙田手風普通的小方，今次孖住薛恩搏殺隨時數胡狂贏！

方嘉柏剛谷戰起孖兼做「練馬師王」威盡，相信練者都想將旺勢延續到周日沙田賽事。第7場「意力迪迪」攻香港經典盃，刻意請來熟悉香港場地的薛恩執韁，雖然對手均強，但肯定誠意十足。

全日配合攻勢而來，第1場「飛騰騅」前仗跑今次路程泥地一哩，排10檔起步，結果沿途跟前走獲亞軍，再出轉戰谷草一哩跑第5名仍接近，證明此匹6歲馬現居五班只要遇啱形勢又可反彈。今次排在4檔起步，而且薛恩早在此駒4歲時已騎過3次，共取1冠2亞全入Q佳績，捧得過。

第2場「信心星」經一仗直路賽後操練加強，結果改戰田草1200米即使留得極後位置，也能稍追即上名，反映能力，而第6場「仁心星」更跑過兩次俱上名，兩匹「心星」系馬同樣用王牌而來，以薛恩過去策騎「心星」系馬之好成績，今次隨時助此兩駒敲響勝鼓。

第4場「果然得」則跑過3仗未曾入圍，但上仗田草1400米只負3個多馬位，負距比前縮窄，隔兩周再跑突然增程上一哩，操足而來有權進步。

第8場「精靈勇士」則有落班之利，季初跑二班田草直路賽曾勝，也要提防。