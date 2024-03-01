【分秒在握】呂健威繼續巴閉

呂健威近期頻頻數胡，已逐漸收窄與伍鵬志的頭馬距離，雖然話現時兩者尚有12場的差距，要追也不是一時三刻可以做到，但呂健威從練以來從未攞過冠軍，必然非常渴望能夠衝擊一下這個寶座，趁馬王「金槍六十」服役最後一季，若能成功登冠，從練生涯可以話無憾。

呂廐旗下「巴閉」系兩駒，今季頻頻出擊，雖然話一再上名，但無論係「巴閉哥」又或者「巴閉仔」，季內都只贏過一次，今次「巴閉仔」出爭三班1400米，因負124磅的關係，贏馬拍擋布文很可能未能造磅，因此找來田泰安執韁，騎者冷手執個熱煎堆，自然會用心演繹。

「巴閉仔」今季12月方出道，陣上愈跑愈好之下，前仗初跑1400米就配布文敲響勝鼓，而贏完升班再戰只負122磅，因此重交騎開的董明朗手，但鞍上人留得太後之下，直路縱使能超越「馬林」，但最終卻以半馬位不敵「跑得好快」。其實只得1000磅多點的「巴閉仔」，體形上是較為蝕底，但每每衝落卻是鬥心十足，上仗入Q，前仗贏馬，都交出22秒多的全場最快末段時間，今次有「紅旺」、「識贏」等快馬同場，相信會啱「巴閉仔」衝。

■長風