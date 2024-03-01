英軍加入戰團 勇大帝征港跑冠軍一哩賽

雖然嚟緊4月舉行嘅富衛保險冠軍賽馬日，預計3場G1又係上演港日對抗賽嘅戲碼為主，不過今次亦有歐馬匹事先張揚，將會來港參戰，英國賽駒「勇大帝」（Brave Emperor），馬主Middleham Racing賽馬集團，已經公布咗呢匹馬，將會來港出戰冠軍一哩賽。

「勇大帝」在賽績方面，已展現本身作客遠征表現，更勝主場威力，就去年六月敗走皇家雅士谷，於漢普頓錦標跑尾二後，一直放眼海外，連跑4仗取得3冠1亞，分別於法國、德國及意大利贏馬，新一年剛剛於卡塔爾復出，於當地一場本土二級賽，擊敗早前來港跑香港一哩錦標之「大開羅」取得頭馬。

雖然明知來港出戰，將要硬撼香港馬王「金鎗六十」，練馬師屈亞騏對於「勇大帝」評價極高，而且在遠征上表現，一再為其帶來意外驚喜，既然今場國際一級賽獎金吸引，幕後亦認同今次來港出戰係一個難得機會。

屈亞騏又指出，「勇大帝」目前正在近效牧場放草，下周將會運返馬房正式投入操練，為下月來港先做好賽前準備，至於今次遠征配搭人選，仍會沿用老柏檔莫萊斯。