悉尼秋季嘉年華檔期重臨 馬昆明日蘭域卜定騎9場

英國年青好手馬昆，近年一直都係悉尼秋季嘉年華嘅客串常客，今年亦唔例外，明日起就會正式披甲，响蘭域馬場上陣，而且相當受歡迎，10場賽事只得一場無馬跑，而今個秋季嘉年華兩場G1揭幕大戰，馬雅更會為高多芬一對馬效力。

馬昆响明日兩場G1賽事中，第7場今年由諾頓錦標改名雍容爾雅錦標，將會策騎「卡西卡人」(Cascadian)出戰，而第8場1400米G1環繞錦標，就會夥拍「金刺繡」(Zardozi)出戰。

由於去年响蘭域上陣曾經墮馬受傷，因為膊頭受傷令佢休戰5個星期，期後於三月底復出，贏埋女皇伊利沙伯錦標告別，總算有所補償，對於今次重臨，馬昆躊躇滿志，自然期望可以進一步突破此間成績。

不過今屆終極榮譽女皇伊利沙伯錦標，馬昆去年就憑波士郗國思嘅「譽滿杜拜」摘冠，不過馬匹因為進度唔夠，今年放棄重臨衞冕，原本安排另一匹「滿蹄寶」(Mujtaba)補位，但今朝悉尼賽馬會亦公布埋馬匹退賽，睇怕馬昆今年响呢場大賽，要另覓坐騎出戰。

由於「譽滿杜拜」同「滿蹄寶」相繼退出今次悉尼秋季嘉年華賽期，郗國思如今就只剩一匹賽駒出戰，就係目前响悉尼盃被定為次熱門嘅「後印象派」(Post Impressionist)。