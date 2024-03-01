【香港國際馬匹拍賣會】羅子達期望吸引更多馬主參與盛事

過往幾年香港國際馬匹拍賣會均在7月舉行，不過2024年香港國際馬匹拍賣會今屆提早至3月15日舉行，早前馬會行政總裁應家柏曾表示，此舉是希望馬主在拍賣會揀到心頭好之後，可得到充裕時間備戰及參與季尾賽事。據悉不少馬主亦樂見香港國際馬匹拍賣會提早舉行，因為炎炎夏日，在場內競投馬匹都感到好熱。

今日(3月1日)馬會安排舉行拍賣會馬匹拍攝，以供馬會官方以及各傳媒拍攝新馬照片，這批未曾出賽的拍賣馬，分別來自澳洲、新西蘭、英國、歐洲等地，南北半球樣樣有，且看競投者有沒有心頭好了。至於國際馬匹拍賣/馬主事務支援執行經理羅子達，席間表示「浪漫勇士」近季的優秀表現令不少競投者有意參與香港國際馬匹拍賣會，但其實除了焦點馬「浪漫勇士」之外，另外出至香港國際馬匹拍賣會的「獨角獸」，今季只是第2季服役但已取得4W佳績，部分賽駒亦可長期交出穩定表現，團隊一直致力搜羅良駒予競投者，加上香港國際馬匹拍賣會新馬獎金亦吸引了不少馬主樂於參與香港國際馬匹拍賣會，就如「龍之心」等。

羅子達相信拍賣會屆時氣氛不錯，而且會有不少馬主到場參與，事關現時經濟環境因素影響，對於部分馬主而言，以往可能覺得拍賣馬競投價較為昂貴，但現時在香港國際馬匹拍賣會買馬，最終競投價可能比預期低，期望是次可吸引到一眾馬主到場參與盛事。羅子達也認為，近年在海外搜羅良駒成本價高，有部分馬主在外地未必覓得心頭好，也有機會在是次拍賣會投得心儀馬匹。