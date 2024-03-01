沈集成兩隻唔係陪跑！

沈集成周日派遣「喜蓮勇感」與「超超比」兩匹4歲精英角逐香港經典盃，練者前年以「浪漫勇士」角逐4歲馬經典賽事系列，三冠王夢碎亦因此關賽事斷纜，今年捲土重來，兩駒向擂台躉「驕陽明駒」挑戰，大賽當前各為其主，練者在部署上不分正副，必然力爭首奪香港經典盃為目標。

不論是前身打吡預賽，抑或是現時的香港經典盃，沈集成至今從未染指這項經典大賽，故此他十分恨贏，今屆派出的「喜蓮勇感」及「超超比」俱一再展現能力，絕對有力問鼎冠軍。

今屆4歲馬經典賽事系列，首關香港經典一哩賽由蔡約翰馬房的「驕陽明駒」勝出，此馬如今邁向第2關香港經典盃，全場唯一過百分馬出戰平磅賽，的確展現優勢，然而沈廐兩駒來者不善，尤其「喜蓮勇感」雖然首關不敵「驕陽明駒」獲亞，但牠是今場少數於1800米有過頭馬證明賽駒，故不無反先機會。

況且大戰前夕，沈集成今仗特別安排「喜蓮勇感」初戴眼罩出戰，早前由田泰安做替工試泥地大閘，仄試馬匹對此配備反應，在快時間下全程守處好位，末段能夠輕鬆追越「加州星球」先過終點，正好為今戰一雪前恥，準備就緒。

超超比傷愈打硬仗

至於廐侶「超超比」，冒起谷戰王擬於上仗轉戰田草，無奈因腳傷錯過首關賽事，如今留待次關傷愈復出，一如廐侶已於谷草贏過1800米，埋門試閘拍跳趕工夫，今仗攜手硬撼蔡約翰馬房的「驕陽明駒」與「安騁」一對實力馬，務必證明本身能力，且看沈集成能否延續「浪漫勇士」新勝香港金盃旺勢，今戰在兩匹4歲新星加持下，攻陷香港經典盃。