蔡約翰搵得莫雅 點會同你講玩？

神級騎師莫雅再獲蔡約翰重召來港，周日夥拍「安騁」出戰香港經典盃，雖然同場焦點盡在廐侶「驕陽明駒」身上，惟錦標當前各為其主，況且「雙神」合體向來有默契，今戰尚有「德心知遇」與「精算謀略」攜手合作，3匹實力戰馬分途出擊，騎練有望再次擦出勝利火花。

近季大賽場合，莫雅每每成為神仙重要援兵，上季亦有來港策騎「自勝者強」出戰打吡，騎功搭夠僅以頸位不敵「遨遊氣泡」獲亞軍，雖敗猶榮，今季捲土重來，提前香港經典盃現身，昔日於2015/2016馬季，騎練攜手合作「首飾太陽」，一口氣勝出4歲經典賽事首兩關賽事。

蔡廐自「首飾太陽」之後，已多年未有再贏過香港經典盃，難得今年兩匹王牌在手，神仙務必相隔8年後重溫好夢，如今「安騁」找來莫雅掛帥，在英國亦曾中莫雅於膠沙地賽事合作跑第2，來港後兩勝2000米已經證明氣量，為進軍終極打吡準備就緒，棄爭首關嫌短之香港經典一哩賽，蓄銳於今仗復出，與廐侶正面交鋒難以避免。

德心知遇提高勝算

另一匹神仙兵團精銳「精算謀略」，同樣也是肩負搶分進軍打吡使命，今仗捨難取易留於第9場三班作賽，上場受制於不利形勢外疊望空推進，今次只要跑回前仗2000米僅敗水準，與另一匹際遇相同，同樣於上仗排大外檔表現失準之「德心知遇」，一併在莫雅加持下，勝算大為提高。