試咗眼罩都唔用 羅富全話原因係…

最近羅富全就有匹自購馬「明亮天下」插班即贏三班田草1200米，而喺聽日三班同程賽事，全哥安排咗另一匹PP「美神來」首度登場，交畀意大利好手艾兆禮執韁，後駒埋門一課用眼罩試泥閘展現唔錯走勢，但今次出賽卻咩配備都冇用，究竟咩原因呢？

現年3歲嘅澳洲PP「美神來」，來港前4戰取得1冠1亞2季，頭3次上陣都有用鼻箍，最後一場先加眼罩上陣，結果喺場1400米賽事打開勝門，證明配備效果唔錯。至於來港後，「美神來」頭3次試閘都係咩配備都無用，表現愈嚟愈好，尤其上個月初喺從化試可以追近「跑得好快」，而此駒上個月20號返嚟沙田試泥閘，就加咗眼罩試，早段前速好快，拉士先力弱以第3名衝線，表現亦好，但最終就無用呢個配備上陣。

聽羅富全講返，佢就覺得「美神來」唔使用鼻箍，而眼罩就喺最近一次試閘仄準，佢覺得現階段呢隻馬用埋眼罩可能用再急啲，萬一好似試閘咁，就未必容易做好留放，拉士可能頂唔住，所以今次初出就咩配備都唔用，睇吓效果點，而佢就覺得呢隻馬備戰工夫唔錯，進度都令人滿意，睇吓能否初出即跑得好啦。