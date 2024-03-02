【練馬師王】1號人物唔會衰多次！

上期「練馬師王」1號人物蔡約翰，旗下兩匹全熱門「精算暴雪」及「無限美麗」均順利取勝，可惜當晚方嘉柏成績更勝一籌，起孖之餘，另有3駒入圍，最終以40分力壓蔡約翰，第7次在谷中封王。雖然蔡約翰失落於「練馬師王」，但總算在進軍香港經典盃前成功造勢，今期重返沙田主場，自然繼續追捧。

重頭戲第7場香港經典盃，蔡約翰安排兩匹精銳分子拍住上，「驕陽明駒」與「安騁」評分高且配搭強，平磅情況下角逐，佔盡優勢，單Q回來絕不令人意外，隨時有18分保底！

至於為蔡約翰搶先登場的第4場「碧海藍天」，暫時仍屬三零部隊身份，不過早前廐侶「志勝時機」初降四班角逐，立即剷入冷腳，「碧海藍天」之後跑三班賽亦一再輸近，能力並非不堪造就，由巫顯東易配艾道拿，戰鬥力提升，可望爭取首度入圍，因此投注蔡約翰「練馬師王」編號1時，適宜在第4場開跑前「入場」落注。

除了「碧海藍天」之外，今期蔡廐多匹參戰馬均抽排內檔，形勢有利，「旋風飛影」、「德心知遇」、「精算謀略」均找來外援坐鎮，鬥志保證鮮明，當中第9場「精算謀略」已證明2000米長力，上場排外檔才走樣，今仗轉抽4檔，應可重拾威力，莫雅過去策騎蔡廐馬曾9度取勝，「精算謀略」有機會成為騎練合作第10W。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 2.25倍

2.伍鵬志 5.0倍

3.方嘉柏 4.25倍

4.大衛希斯 11倍

5.告東尼 10倍

6.羅富全 20倍

7.賀 賢 22倍

8.呂健威 35倍

9.廖康銘 25倍

10.蘇偉賢 75倍

11.沈集成 85倍

12.姚本輝 55倍

13.韋 達 125倍

14.葉楚航 125倍

15.鄭俊偉 150倍

21.其他練馬師(黎昭昇/容天鵬/丁冠豪/巫偉傑/文家良/徐雨石) 150倍