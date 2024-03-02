安騁有得跑4歲馬系列賽 蔡約翰都跌眼鏡

1800米香港經典盃周日田舉行，蔡約翰派出「驕陽明駒」及「安騁」兩匹熱門分子參賽，並希望「安騁」能在莫雅胯下交出佳作，繼而進軍打吡。

蔡約翰曾憑「首飾奇寶」、「魅力知己」、「酷男」及「首飾太陽」4奪香港經典盃，今次盼憑「驕陽明駒」及「安騁」再次攻下這項4歲馬經典賽事系列次關賽事。蔡約翰說：「『安騁』來港後首戰即勝出較長途程賽事，這並不常見，證明牠已迅速適應香港的環境。牠的長力毋庸置疑，跑來略為均速，這可能是美中不足之處，始終加速力不夠。儘管如此，只要牠能夠居前並暢順地競跑，便沒有問題。」「安騁」來港前，莫雅曾夥拍牠於英國金頓馬場的膠沙地上角逐1600米賽事，結果取得亞軍。

蔡約翰起初以為「安騁」未必能迅速適應香港環境，以趕及打吡，但此駒在港取得3冠1亞。蔡約翰說：「我最初以為馬兒的級數不足以挑戰打吡，但牠能夠應付該途程，所以評分有所上升，雖然因為贏馬距離不遠而評分上升得較慢，但牠的表現很不錯。」

蔡約翰還會派遣「驕陽明駒」上陣，他說：「馬匹能否應付增程作賽往往很難說得準，但馬兒看來沒有問題。假如牠沿途走位順利，加上陣上形勢配合，便有機會取得好成績。我們會嘗試適應途程及賽事步速，後者往往取決於騎師的臨場發揮，所以要視乎當日的賽事形勢及段速隨機應變。目前看來，馬兒狀態不俗。」