【張基焦點】加州動員1600見真章

告東尼近期不乏佳作，周日派出9駒上陣，由徒弟策騎的「加州動員」已經反覆仄準，回師田草有望打開勝門。另外，「摩界」質素或許不算太高，但性能偏長途兼今次肯加眼罩出擊，隨時帶來驚喜。「東方飛影」落到四班強配潘頓，乃出擊信號。「巴閉仔」演出不斷進步，田泰安賽前非常重視，可望交出好成績。

第4場四班1600米草地，「加州動員」周歲價達90萬澳元，身價不菲而質素亦不俗，今季慢慢開始提升狀態，早前一再於1400米追近，剛戰卻突然轉跑毫無根據的泥地，兼且過往泥閘表現亦差，陣上更改為跟前跑，試馬味極濃，最終落後3個半馬位得第6名，合格有餘。今次立即轉戰田草1600米，除眼罩上陣乃合理安排，抽3檔形勢有利。

第9場三班2000米草地，「摩界」新西蘭自購馬質素不差，而此駒於外地自從加眼罩後直落3仗得1冠2亞，其中一場是二級賽，證明配備效果佳，今季來港經過3場熱身後，狀態開始到位，今仗立即加眼罩出擊，配合5檔有權後發先至。

第2場四班1200米草地，「東方飛影」沉了一段時間，前仗已在三班同程追近，剛戰轉場跑谷草洗底也有走勢，如今落到四班工夫相當積極，同時強配潘頓出擊，正路馬膽。

第10場三班1400米草地，「巴閉仔」近兩仗證明有能力，今回突然加羊毛面箍上陣，應該可令馬匹更加集中，藉此提升表現，同場對手不算太強，而此駒埋門由田泰安一手打磨，機會樂觀。