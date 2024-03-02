【進階選項】紫荊歡呼初出夠贏

跑到過了一半，季初連場拚搏賽駒加分已多，部分正處回氣期。相反質新分子不少由9或10月開始展開操練，經過一段時間試閘滿意後便大派用場，近期田草三班賽水準亦較低，不少插班初出馬即取得佳績。第5場九龍塘會盃，3匹初出PP，當中以希斯的「紫荊歡呼」試閘走勢最對辦。周歲價16萬澳元，去年售自由今日起一連3天舉行的墨爾本周歲馬精選拍賣會。澳洲由希斯3位公子訓練，兩歲初出已在費明頓馬場跑1200米，雖然當地冬季時候登場且只得6駒角逐，但「紫荊歡呼」早段留在放頭馬之後內欄位置，末段交出強勁衝刺一出即勝，姿態出色。「花旗」子嗣頗受香港馬主歡迎，早熟之餘且場地性能廣泛。「紫荊歡呼」抵港後首3課閘由潘頓及布文主試，1月從化再試一課走勢純熟。雖然前兩者今場各自有坐騎，但配田泰安亦不差。馬主自己在英國養馬量不少，但仍購入此駒必有其過人之處，事實上在初出贏馬後，希斯仔訪問亦透露此駒潛藏豐厚具長力，將來可扳至更長路程發展，今場對手舊馬見底、新馬未熟，憑較高質素有力一出即勝。

薛恩重臨客串1天，最關照仍是方仔，今次儼如主帥般看待。第6場「仁心星」再追多次，初出蝕腳程入Q，上場再戰排位更外，結果增程跑1400米只追回季軍，記得當日步速甚慢，「勝利神駒」佔盡形勢，「仁心星」沿途四疊望空轉彎湧上已盡量克服，結果只得季軍。今次縮回1200米，可惜電腦仍未眷顧，繼續外檔被迫要留前鬥後，但論馬愈來愈熟，身處四班肯定超級，同場前置馬不少，步速夠快的話鬥爆一段反而更妙。