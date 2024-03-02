【三重彩地帶】評分有利隨時「綠」格搏殺

第1場五班1650米泥地，「綠登」以往草地屬盲門，但評分直線下降後，今季先在谷草開齋，新近亦在田草上名，7歲自購馬算是大器晚成，上季46分在同程兩次入位，如今評分低一截，返泥攻堅有一定把握，楊明綸騎慣騎熟可以信賴。

總場次364同程，當晚泥地大利後追造就「麒麟」後上殺晒，但如此形勢可一不可再，加上五班馬輪流威，亞軍「飛騰騅」及季軍「亞洲力量」反而更值捧。「美滿星雲」季初同程跟「日月就將」串Q，影相分勝負，兩駒今次均有高手壓陣，值得兼顧。

第10場三班1400米草地，「馬林」上次新勝而臨卻有10倍，飛數比之前明顯偏軟，結果沿途走大外疊跑第3，今次換布文飛數應硬淨得多。「鐵金剛」上場初跑同程沿途外疊令難度倍增，一席殿軍算合格，潘頓再騎應有信心提升名次。「巴閉仔」上次壓倒「馬林」及「鐵金剛」得亞軍，亦是首度三班上名，明顯納入升軌，唯一疑慮是換田泰安，非呂廐慣常殺手。「正氣青驅」落腳愈來愈慢，近仗谷草每見姍姍來遲，轉爭田草兼增程，希望試出彩虹。「電子傳奇」前次僅負「堅又威」，再出卻冇影，有能力但水準波動，只宜拖腳。■海東