【J臣研究所】安騁更上一層樓

執筆時小弟身在墨爾本，聞說香港氣溫急降，而筆者所處地方剛好相反，連日暴曬而氣溫最高至38度，當然熱總好過凍嘅。拍賣會期間自不然會帶起一個問題，就係香港個個馬主都想買到一隻有能力跑打吡嘅馬，而每次筆者都係畀同一個意見，首先要喺香港跑打吡，唔一定要搵一隻有足夠長力嘅馬，有1600米至1800米能力就剛好，其次就係我會勸喻佢哋買隻周歲馬再自製PP，喺呢度只要求其搵場普通賽事贏咗，就可以大膽報場同齡分級賽，如果馬匹真係有能力跑入前3名，基本上運港都已經大概有70分，如果一早運返港由52分跑起，就要好似「超超比」般至少要贏夠幾場才有機會參戰，其實難度高好多。

講開打吡，焦點當然落喺第7場香港經典盃上，「驕陽明駒」擂台躉都唔需要介紹太多，上場面對今戰同場大部分對手都輕鬆衝贏，跑多200米問題不大，最大變數反而係廐侶「安騁」，此駒在港5戰3冠1亞非常準繩，事實上來港首兩仗明顯見隻馬狀態僅七八成卻仍能勝出，上仗雖然僅敗獲亞，但馬匹已可以完全放鬆競跑，表現有進步，跑後小休埋門大閘更上一層樓，論長力穩定性在廐侶之上，用到莫雅執韁點會玩玩吓。

配腳一定要「嘉應傳承」，上場贏田草2000米水準唔低。「喜蓮勇感」跑晒你睇，最多位置。「勁速威龍」只計後勁唔會差得過同場任何一隻，用高手巴米高都要兼顧。