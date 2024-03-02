【耀眼精選】晨課好勤力！湯普新開齋期到喇~

41比0呢個咁懸殊嘅比數，其他運動項目時不時都會出現，之但係響香港馬圈就真係罕見。

啱啱夜賽進行期間手機響個不停，原來馬友傳嚟一張嚟自電影《少林足球》，魔鬼隊班主收到少林足球隊大炒山西豆腐隊，好驚訝咁講「咩話？40比0？」嘅截圖，其他幾位谷友即時心領神會齊齊畀笑臉回應。跑咗6期賽事交出0-0-0-0-41，刷新外籍騎師最長不入位紀錄嘅湯普新，成為近期香港馬圈最矚目「新星」，呢個成績你都咪話唔得人驚，不過有馬友仍然好正面，話湯普新係好騎師，因為響呢段期間長期諗少隻，幫馬迷慳番唔少注碼同度馬時間。雖然凡事有兩面睇，但估唔到「咁係因為你悲觀，我睇到XXX帶嚟嘅好處。」呢句網絡萬能Key，有朝一日響馬圈都應用到。

筆者並非想落井下石，一直都認同手風有高低順逆，就好似曾經做過悉尼冠軍騎師嘅艾道拿，上季初來埗到都試過連續有9期不勝，頭8戰最叻只跑第3嘅困境，站穩陣腳後今季有18W響手，成績都算見得吓人。

湯普新後生之餘晨課仲好勤力，天道酬勤，相信佢嘅努力，總有一天會有回報。

第6場初出嘅「同祥和順」，型靚兼試閘一次比一次進步，湯普新開齋靠晒佢。