【分秒在握】抖完復出點只僥倖？

艾兆禮跑到季中，明顯已站穩陣腳，成績甚至比騎者自己預期還要好。現時艾兆禮贏出29W排第4，看勢頭甚至有機會衝擊三甲。近期呂健威給予騎者的支持增加，今次騎練合作的「果然僥倖」，抖完一大輪復出，要吼。

上季來港的「果然僥倖」，在希斯馬房跑過兩仗無功後，就轉投呂健威馬房，雖然當時已近季尾，但練者一樣交足功課，在谷草熱身一仗後，隨即在田草1200米入位，亦係此駒首次上名。承接上季尾的餘勢，「果然僥倖」今季9月尾復出，立即成為4.6倍大熱門，結果直路雖然被「威力飛彈」走甩，但鬥心極強的「果然僥倖」，竟能在劣勢之下奮力追趕，最終以短頭位之先，險勝而回打開勝門。

既然追得辛苦，「果然僥倖」贏完增程嘗試挑戰1400米，結果跟得較前下，直路更一度出頭，無奈初跑1400米始終差點氣量，最終被黃雀在後的「風繼續吹」冚過，以馬頸位飲恨。上仗換上希威森嘗試跟前競跑，結果大敗而回，賽後騎者指跟前跑法不合此駒，而呂健威亦表示贊同，賽後此駒運返從化作深度休戰，期間曾停課21日，因此工夫可以話從頭做起。不過復課以後，「果然僥倖」1月尾至今共試過3課大閘，其中2月初贏泥地大閘表現甚輕鬆，相信狀態已重新操起。再者，踏入3月不少馬匹已呈疲態，相反曾小休的「果然僥倖」則體力正盛，抖完揀1200米復出必合發揮，信有能力東山再起。

■長風

第6場 5果然僥倖 7仁心星

10小小吾駒 3讓愛高飛