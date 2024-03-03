布文：平穩步速適合佢 彎位一慢佢就唔順

今日沙田馬場上演香港經典盃1800米，由蔡約翰訓練的4歲菁英「驕陽明駒」力壓對手在這項大賽中勝出。牠將力爭在三星期後染指寶馬香港打吡大賽2000米，冀能成為另一匹能囊括4歲馬經典賽事系列全數3關的良駒，與「金鎗六十」及「佳龍駒」兩匹頂級佳駟齊名。

「驕陽明駒」上月經已先拔頭籌，勝出總獎金首關賽事香港經典一哩賽1600米。今日的勝仗助其練者蔡約翰第5度捧走香港經典盃冠軍錦標，此前為蔡約翰奪下此賽的4歲馬包括「首飾奇寶」（2009年）、「魅力知己」（2013年）、「酷男」（2015年）及「首飾太陽」（2016年）。

質素優良的「驕陽明駒」今仗由布文策騎，末段牠與董明朗的坐騎「禪勝輝煌」拼搏激烈，前駒跑至最後一步方壓過對手觸線，以短馬頭位之先掄元。「驕陽明駒」的廐侶「安騁」則在莫雅胯下，落後「禪勝輝煌」二又四分三馬位跑獲季軍。

賽事跑至轉直路彎時步速放慢，最後800米至400米一段的締速為24.40秒，這令到「驕陽明駒」在關鍵時刻一度處於窘境，幸好牠其後在直路上成功移出望空，並將「禪勝輝煌」擊敗。「驕陽明駒」所造的頭馬時間為1分47.73秒，牠在賽事最後400米所締造22.93秒，則屬同場各駒中最快末段時間。

蔡約翰在賽後說：「今仗整體步速不算太快，但牠末段仍能交出強勁走勢，馬兒能在關鍵時刻移出望空，並且追及放頭馬，當然這也帶點幸運成份。若賽事形勢有點不同，牠或可以更清脆俐落的姿態取勝，但牠已完成目標，這一點最為重要。」

「我不知道他（布文）是否真的胸有成竹，但對任何騎師來說，要在此賽中爭勝並非易事，而他今仗的鞍上發揮確實出色。」

被問及「驕陽明駒」下仗於3月24日出戰寶馬香港打吡大賽有多大爭勝把握時，蔡約翰說：「對每一匹參賽馬來說，隨著此系列踏入尾聲，賽事的難度將會進一步提高。此駒現時身強體健，近期操練時亦顯得狀態大勇，我們希望牠可以維持勇態，下仗再度交出同樣優異的表現。」

「驕陽明駒」之前在澳洲服役時，曾在柏連拿攻下一項從未勝出馬賽。此駒今日奪下香港經典盃後，將其在港賽績改寫為8戰6勝，所獲總獎金亦增至2,307萬港元。

騎師布文希望此駒可以與「金鎗六十」（2020年）及「佳龍駒」（2017年）一樣，橫掃四歲馬經典賽事系列全數3關賽事。除「驕陽明駒」外，布文亦夥拍賀賢馬房的「日就月將」及由韋達訓練的「馬林」建功，是日大演帽子戲法。

「『驕陽明駒』早段跑來十分順暢，但當賽事步速起變化，在轉彎一段速度開始放慢時，馬兒看來未能完全應付，在此形勢下我們亦不能對牠太過苛求。若下仗（打吡大賽）牠沿途跑來較為順暢的話，馬兒當可交出應有的走勢及表現。」布文說。

「此駒以較為平穩的步速最合發揮，對牠來說，步速毋須太快。與其他賽駒一樣，牠會受惠於平穩的步速，這不只是牠一駒，對同場其他戰馬來說這亦一樣。」

布文續道：「今日的賽事（香港經典盃）未必能夠反映打吡大賽的賽前形勢。這場賽事步速不快，最終兩駒在賽事末段單打獨鬥，結果我的坐騎拼搏至最後並成功奪冠，我對牠的演出感到自豪，因為大多賽駒未必能夠有如此傑出的表現。」

「跑至最後700米時，賽事的形勢令我感到有點憂慮，其時馬兒已有點控制不住，我並無其他選擇，只好順著賽事形勢發展，開始催策牠。」

另一方面，由葉楚航訓練的在港初出馬「大至尊」以優異姿態攻下第三班2000米，不單提升其入選寶馬香港打吡大賽的機會，並助其鞍上人潘頓取得今日第3場頭馬。

此駒在越洋轉播賽時前譯「百年劇院」，之前在愛爾蘭受訓時隸屬岳伯仁馬房旗下，今日的勝仗為其馬主取得額外150萬港元的自購曾出賽馬匹特別獎金。而6屆香港冠軍騎師潘頓是日亦憑「東方飛影」及「十二神將」增添頭馬進賬。

潘頓說：「我對此駒（『大至尊』）甚有好感，我沿途給牠的指示，牠都一一做到，足證牠的競賽態度甚佳。馬兒沿途跑來不慌不忙，懂得留力，早前試閘時其走勢亦甚為出色。今次在港首戰牠已出爭2000米途程，這並非慣常的做法，但牠的馬主看來十分希望牠能夠在打吡大賽中上陣。」

「我們今次確是姑且一搏，若果成功便最好不過，最終我們真的達成了目標。觀乎今仗表現，牠或許有機會入選打吡大賽，對嗎？」