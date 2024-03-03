【賽後報告】潘頓話愛馬善對催策冇反應

是日賽後報告撮要：

第1場：「亞洲力量」氣管內有很多血。「賽得意」氣管內有很多血。賽後，班德禮報告，「星際精英」沿途外閃，數度轉腳，直路上轉弱。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「星際精英」包尾大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。

第2場：霍宏聲（「譽友翔駒」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近900米處時，他容許坐騎在尚未帶離「太陽昇」下向內斜跑，導致「太陽昇」須勒避「譽友翔駒」的後蹄。小組判罰霍宏聲於3月16日星期六沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定霍宏聲的不小心策騎程度屬第2級，以及影響程度屬第2級，同時小組考慮了霍宏聲的極佳策騎出賽紀錄。

見習騎師鍾易禮（「太陽昇」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近400米處時，他容許坐騎向外斜跑，導致「包裝至善」被帶向外跑及橫越「龍城強將」的跑線，「龍城強將」因而須勒避，居該駒後方稍外位置的「江南盛」同樣須勒避。小組判罰見習騎師鍾易禮由3月24日星期日開始停賽，直至3月28日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定見習騎師鍾易禮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

被查詢時，賀銘年表示，他獲練馬師葉楚航指示，於早段讓自大外檔出閘的「旅遊高球」留後競跑。他說，坐騎居馬群後列競跑，其後於跑離500米處時受催策，但直路上內閃及不願移至馬群外側。他又說，雖然坐騎於末段衝刺不俗，但因未能被力策至終點而陷入略為不利的處境。練馬師葉楚航確認所發出的指示。

第4場：「加州動員」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。起步時發生碰撞，失去平衡。被查詢時，見習騎師鍾易禮表示，他獲指示讓首次不佩戴眼罩出賽的「加州動員」保持居於領放馬之後的位置，但坐騎未能展現足夠前速以保持居更為靠前的位置。他又說，居坐騎外側的多駒均推進上前，坐騎因而居較賽前預期為後的位置。

第5場：「愛馬善」接近700米處時與「紫荊歡呼」互相觸碰。他又說，坐騎在起初的事件後未能上前，直路上持續外閃，對催策毫無反應。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為與上仗相比，「愛馬善」今仗的表現令人失望。

第6場：「百發百中」氣管內有很多血。

第7場：楊明綸（「快路」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近350米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「嘉應傳承」下向外斜跑，導致「嘉應傳承」失去應有的跑線及勒避。小組判罰楊明綸由3月20日星期三開始停賽，直至3月25日星期一才可再次出賽（2個香港賽馬日）。此外，楊明綸被罰款25,000元。在衡量判罰輕重時，小組裁定楊明綸的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的中等策騎出賽紀錄。

連達文（「極速奇兵」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於起步後不久，他容許坐騎在尚未帶離「勁速威龍」下向內斜跑，導致「勁速威龍」被帶向內跑、勒避及擠迫「嘉應傳承」的跑線，造成「嘉應傳承」須勒避，而「快路」則受擠迫壓向「驕陽明駒」的後蹄及須勒避。小組判罰連達文由3月24日星期日開始停賽，直至3月28日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定連達文的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

第8場：「順勢而飛」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第9場：賽後，田泰安報告，「中華英雄」於陣上發出呼吸聲。「十八掌門」在起步點觸碰欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。此駒難以入閘，令賽事延遲開跑。

被查詢有關他的騎法時，布文表示，賽前他預期讓「大千氣象」佔取有遮擋的前列位置。他說，坐騎於早段能夠佔取「恩尼格」之後的位置，但該駒數度搶口及昂首。他又說，進入對面直路後，他觀察到「港林福將」正走第三疊，他認為將坐騎向外移出及跟隨「港林福將」能為坐騎提供遮擋，並對坐騎上前有利。他又說，當坐騎開始上前時，「恩尼格」持續搶口及向外斜跑，導致坐騎於接近1100米處時被帶出第4疊，沒有遮擋。

他說，因此當他認為賽事步速適宜推進時，便開始讓坐騎展步上前以期超越「港林福將」。他說，當他開始這樣做時，賽事步速加快，而「港林福將」試圖阻止坐騎過頭，坐騎因而於接600米處時須在沒有遮擋下走第4疊。小組考慮了布文的解釋後，認為他採取的競跑策略合理，同時認為他無法合理預期「恩尼格」將於接近1100米處時向外斜跑，因為策騎該駒的見習騎師鍾易禮於早段及中段沿途力圖讓坐騎保持居「中華英雄」之後。