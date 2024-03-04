澳門開記招引起各界關注 馬主群組爭取賠償追到底

為爭取向澳門賽馬會追討馬匹賠償問題，澳門馬主群組於上周末賽後，假座當地駿龍酒店舉行記者發布會，務求引起各界廣泛關注，積極呼籲澳門特區政府能夠介入，督促澳門賽馬會與旗下馬主代表展開談判事宜。

席上澳門馬主群組一再強調，澳門賽馬會放棄餘下18年專營權，為旗下會員及馬主帶來極大困擾，對於馬主一再要求馬匹賠償談判，澳門賽馬會毫無誠意下，只由營運總監杜浚斌名義，交代會方拒絕賠償。

馬主群組代表就馬會董事局，對於旗下會員及馬主群組不負責任的善後態度，以至一直標榜良心企業，卻對旗下員工不合情理的賠償安排，期望能夠藉今次記招，引起澳門社會廣大關注。而澳門賽會長期虧蝕下，仍得到特區政府審視批准續牌，證明經濟基礎仍得到大眾信任，竟然可以一下子交還專營權，對於會方過往表示「蝕得開心」的經營之道，表示質疑。

馬主群組要求政府介入同時，在意見反映上，亦出5項宣言，包括：

(1) 督促澳門賽馬會3月15日前，與馬主代表展開馬匹賠償談判，詳細交代各項細節；

(2) 敬請與相關機構，嚴格審視澳門賽馬會是否符合正常程序，安排馬匹撤走問題，以及場內過百流浪貓隻的人道處理；

(3) 懇請博監會撤查澳門賽馬會，無條件交還土地，但是否合乎過往批出的圖則範圍標準，務求撤查解釋公眾疑慮；

(4) 以澳門馬主協會名義，協助政府籌備2025年由粵港澳三地聯辦之全運會馬術項目，願意在財政上無償贊助興建騎術學校，繼續推廣此間馬術項目；

(5) 承諾在向澳門賽馬會追討賠償基礎上，會將部分賠償金額，撥作恩恤金用途，為被澳門賽馬會遣散的一班員工，作為經濟紓困。