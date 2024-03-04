馬鞍滑移甩埋腳踏照贏 布宜學係得嘅！

布宜學甩腳搭贏馬片段：

對於騎師嚟講，跑馬時最危險嘅情況固然係驚跌落嚟受傷，但萬一出現馬鞍滑移同埋甩腳踏，情況亦非常危險，通常啲騎師遇到呢啲情形，都係盡量收慢坐騎，務求令人馬都係安全返終點都算，大家都對呢啲情況非常諒解。不過，喺啱啱禮拜六杜拜美丹馬場舉行嘅超級星期六賽期，布宜學就話畀大家知點解佢係英國冠軍騎師，喺表列賽1600米一千堅尼，佢策騎波士高多芬名下嘅一面倒大熱Cinderella's Dream上陣，出閘無幾耐就馬鞍滑移，令佢失去平衡，而佢之後仲除晒兩個腳踏，結果依然保持平衡兼大勝對手5個半馬位，認真誇張。

3歲馬女Cinderella's Dream賽前3戰全勝，剛周末跑表列賽被捧成大熱門，實力明顯勝過同場對手，點知今場出閘無幾耐布宜學嘅馬鞍向前滑，而佢唔係太控制到隻馬，加上到時馬匹跟隨前面馬匹，令安全計佢喺轉彎前鬆開自己腳踏兼且讓馬匹走外疊蝕位，結果此駒於直路衝刺依然強勁，最終彈甩對手掄元，保持4戰全勝佳績，賽後布宜學都大讚Cinderella's Dream喺咁惡劣環境都照贏，演出不斷進步，令人期待。