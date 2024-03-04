上場陣前走甩無得跑 今次原班人馬會識飛

上次日賽，「多利彩駒」爆出全最冷42倍W固然吸睛，但尾場全場最冷一匹145倍「大浪圖田」，後上如狼似虎，雖然偷襲唔成功，殺入超過三舊水嘅巨型位置派彩，驚嚇程度不遑多讓，出自積弱倉主丁冠豪旗下，雖然餘下馬季護級前路渺茫，為向旗下馬主交代，不計冷熱亦要盡量爭取表現。

正如剛跑完日賽，丁廐出3件雖然無馬贏，錄得1季1殿第6全數有獎金收入，亦展現咗丁仔求交代心態，嚟到今期夜賽，畢竟弱勢馬房只派3駒上陣，有兩匹抽排雙號檔位，喺魔鬼B跑道作賽，難免會蝕底，相信贏馬希望，只有放喺上次陣中走甩退賽嘅「飛馬將軍」。

「飛馬將軍」上一場亦係部署谷草1800米出擊，可惜前往起步點途中，鍾易禮一不留神落樓，結果空馬擾攘一番被捉回，今次原班人馬捲土重來，深信丁仔亦唔會貿貿然錯過呢個打破悶局機會。

況且以「飛馬將軍」賽績根據，上季尚且評61分於谷草贏同程，今季亦一再喺呢個路程上陣，依家仲跌至55分，再用鍾易禮減磅優勢，以季內尚且於同程取得1季1殿，把握當前復甦勇態，呢場溫拿都有望為練者打破近期悶局。