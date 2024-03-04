【賽馬以外】早啲諗呢條橋 澳門賽馬未必要摺！

作為一位曾喺有段時間經常要去澳門做嘢，負責嗰邊賽馬新聞，亦寫過澳門賽事大勢分析嘅人，筆者早排知道澳門賽馬會決定交還專營權，跑完今個月30號就正式結束澳門賽馬後，真係覺得有啲可惜，再加埋呢輪睇到澳門馬主、澳門賽馬會員工就不同問題嘅控訴，尤其澳門馬主嗰邊已經想澳門特區政府介入事件，相信呢壇嘢未必咁容易收科，就更加證明管理不善，真係會帶嚟好大問題。筆者曾經寫過，即使喺澳門最風光嘅時候，澳門賽馬都唔算太搞得起，更何況依家，關門大吉都係預期之內嘅事，只係估唔到就係去到尾，佢哋處理手法都係咁差啫。筆者之前同啲朋友吹水講起呢件事，就發覺澳門賽馬唔係冇得救，又或者如果香港賽馬會早啲伸出援手，未必去到今日呢個局面。

究竟係咩橋呢？簡單啲講，香港、澳門賽馬嘅水準一直都有一段幾明顯嘅距離，最近幾年更加明顯，香港馬啲質新明顯比較好，既然如此，咁如果將喺香港無咩表現，或者因為太低分被淘汰嘅馬匹，運去澳門服役，又或者索性將香港評分低過20分嘅馬變成第六班馬，然後將所有第六班馬運晒去澳門跑，既可以增加澳門嘅馬匹數目，亦減少咗香港賽事充斥一批質素平平嘅賽駒，對雙方都有好處。

況且以往都有唔少馬主喺香港、澳門兩地養馬，萬一佢哋愛駒喺香港跑得都跑唔好，不斷輸嘅話，就會被淘汰，始終有啲可惜，如果可以多一條出路去澳門，都算延續競賽生涯，同埋有時啲低分馬究竟退役後會點，大家都唔知，所以就算從動物福利角度咁睇，畀啲馬繼續服役，得到應有嘅照顧，亦係一件好事。另外，唔知大家記唔記得有匹前香港馬叫做「挺秀精神」，早幾年喺香港跑20次只得1亞2季，最終只得20分被淘汰，馬主葉育杰就將愛駒轉戰澳門，結果今年已經贏咗兩場，喺當地評48分，證明將啲香港冇咩表現嘅馬運去澳門，絕對有競爭力，如果將呢啲措施成為慣例嘅話，澳門賽馬會唔會就快摺埋，真係未知之數。同埋所有嘢都可以雙向，香港唔得嘅馬可以去澳門，咁如果喺澳門成績好，表現突出嘅賽駒，亦可以透過啲機制過嚟香港服役嘅話，相信對兩地馬主喺買馬方面更添彈性，一切事在人為，可惜依家講咩都冇用啦。

除咗馬匹，甚至兩地嘅騎練可以透過一啲機制，令佢哋可以穿梭兩地發展。就用練馬師收咗3封警告信就唔畀續牌呢個例子，近年香港馬圈都係強者愈強，弱勢馬房限於兵源，唔係唔想護級，而係冇子彈，咁又點可以有作為呢。不過，始終香港競爭真係太大，如果呢啲成績唔達標嘅倉主，都仲有啲一直支持佢哋嘅馬主，咁不如試吓去澳門開倉，話唔定都係一條出路，然後到時呢啲喺香港唔達標嘅練馬師，萬一去到澳門做到冠軍嘅話，又可以畀佢哋喺香港再次開倉，彈性啲處理各樣問題，務求令到大家都有工開，有錢搵。講真，如果早幾年搵到呢個方法嘅話，相信港澳兩地馬圈嘅人都會開心啲，因為對澳門嚟講，最大問題係冇朝氣，但只要搵到方法同香港賽馬會合作，搵到一條啱自己發展嘅話，澳門賽馬係咪真係冇得救？真係冇人答到。

■山無陵