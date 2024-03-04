不可不信！潘頓剪新髮旺到爆！

上周三谷草賽事開跑前，見到潘頓剪了一個清爽新髮型入場，果然帶來新鮮感新景象，當晚騎者連中三元，到剛周日繼續有3W進帳，呢個髮型真係好旺佢，今次谷草夜賽潘頓又手執8匹實力坐騎，此子踏入龍年後，只要上陣就例必有馬贏，勝出6個賽日共取12W，睇睇周三晚潘頓係咪又係咁容光煥「髮」？

潘頓坐騎陣容中，最具勝望有3駒，第9場四班1200米的「旋風飛颺」，上陣4次從未輸多過4馬位，次次在前列返來，卻與頭馬無緣，剛戰衝輸逾2乘得第5，但過終點餘勢吸引，今次埋門在從化試閘跑第1始再來，係時候交代，睇蔡約翰與潘頓近3次谷草合作「有財有勢」、「精算暴雪」及「無限美麗」錄得全勝，「旋風飛颺」更值重視。

第8場四班1650米的希廐馬「武林至尊」，季內同程曾兩次入Q，演出準繩，上次轉場改爭沙田草地1600米，當日中段步速頗慢，此馬留後敗於今季3捷的「大數據」得一席第3，重返跑馬地賺到卡士，潘頓鍥而不捨再騎，亦有為處女戰駒拚贏之決心。

尚有第2場五班1650米的「友心友型」，此匹葉廐馬已近兩年半未勝，上次同程走不算有利的內欄，仍能追近得殿軍，狀態似乎回起，加上減分已多，換上潘頓可跑高一線，睇吓剪咗新髮有型有款的潘頓，係咪隔一個禮拜再在谷草連場得手了。