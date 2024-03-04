加非凡都贏到 今次到呢隻！

雖然方嘉柏剛周日請來薛恩策騎「意力迪迪」跑香港經典盃拚敗，但騎練仍憑「仁心星」攜手贏馬，始終小方於谷草搏殺最準，今回谷草夜賽派8駒列陣，應有心多贏幾場補數。練者在上周三谷戰取2冠2亞1季成為「練馬師王」，有望繼續取得好成績。小方最想贏的一匹應屬「黑桃火箭」，上仗久休復出被捧至4.4倍大熱搏失，但熱身後今回對手僅8匹，繼續排3檔亦易發揮，用霍宏聲操刀屬小方愛將之一，有力變身贏番場。

第5場三班1650米，「黑桃火箭」前季來港後插二班上陣，多次有好表現卻從未贏過，但馬主相當有耐性，即使有過腳傷問題，小方安排抖夠繼續跑，小方必有信心助此駒贏馬開胡。

「黑桃火箭」今季延至2月才復出，結果上仗出戰谷草即被捧成大熱，睇番此駒上季於谷草取得5亞，雖然未勝但跑谷草極準繩，只要遇到好形勢，絕對有能力在三班贏馬。睇番今次埋門與兩駒齊齊彈閘，熱身一仗後落力催谷，相信狀態比上仗更好。小方早前交予霍宏聲搏殺合拍的「紫雲冰」，可惜該晚騎者身體不適未能上陣，結果換田泰安跑得上名，今回方嘉柏派8駒強勢出擊，將此駒交予聲仔必搏盡。

至於方嘉柏早前用陳嘉熙策騎「鈁糖武士」取得連勝，今回第8場的「聰明導彈」改用嘉熙用王牌出擊也要留神，不過更要留意小方與另一徒弟10磅仔黃智弘合作兩駒，第1場「日日獎」初用防沙眼罩上陣，只負122磅有利。而第7場「鈦易搵」本身一再展現好走勢，4歲馬仍有進步空間，跑谷草1200米一戰入Q，重配黃智弘僅負116磅排1檔，擺前順走即可叫胡。

第9場四班1200米，今季轉投柏廐的「風中勁松」亦狀態長勇，在小方訓練下，今季7戰四班同程共取2冠1亞3季，唯一不上名一戰亦跑得殿軍，演出準繩。最難得現評55分繼續跑四班，強配布文心意明確。既然今次派多駒均有贏面，小方有望再於谷草做「練馬師王」！