五班馬先難練！文家良勁呀~

今季已跑咗51次賽事，伍鵬志、蘇偉賢同文家良贏得最多五班頭馬，3位都有8場進帳，當中文家良2月至今便有「閃耀威龍」同「荃程路通」交代，成績續好，嚟到今次周三晚谷草夜賽編跑兩場五班賽，文家良兩場均有派馬列陣，「怪獸豪俠」同「智勁駒」分別用上巴度及蔡明紹操刀，「怪獸豪俠」開齋一役正正是巴度經手，至於「智勁駒」今季兩戰俱得殿軍，都是配上蔡明紹，人馬合作兩仗已有默契，今次由田草轉跑谷草有力出頭。

馬會有條例，練馬師畢業頭馬於五班只計最多2W，不過倉主為向馬主交代，其實五班賽戰意一樣旺盛，文家良正是其中一人，此倉今季既有「金鑽貴人」及「安遇」暫時合共贏3場分級賽，但五班賽同樣有7駒取8W交代，今次周中第1場五班1200米的「怪獸豪俠」，今季初就在五班贏過，當日力拒再出補中的「怡昌勇士」，賽績甚有睇頭，此役後「怪獸豪俠」曾經歷小低潮7戰未上名，不過上次縮程出爭谷草1200米再次入Q，既然在較短路程試出彩虹，今次續攻短途，有望順利再勝五班賽。

第2場五班1650米的「智勁駒」則於今季兩戰田草1000米、1200米均接近，與「加州星球」、「永遠美麗」同樣出自父系「花旗」之5歲歐洲自購馬，今次首度落五班即突然扳上一哩，絕對有變身可能，連續兩仗都追近獲殿軍，今次7檔可跟牢步速鬥衝，值得捧場。

文家良其餘尚派兩駒用王牌出擊，第9場「喜駿之星」再戰首本四班谷草1200米，近兩仗同程俱只輸3個多馬位唔遠，評分已跌到42分，僅負112磅上陣，力足反彈。

第6場四班谷草1200米的「電子宇宙」，早前於三班賽多戰落敗，到上次重落四班由於閘內煩躁起步自己無出閘，落敗不能作準，賽後規定要連次試閘合格才能上陣，結果先試田草閘得第5名，然後2月中試谷閘得第2名，表現理想，今次捲土重來有分頭可以諗諗。