姚本輝周三趕返督師 呢隻有機會W！

姚本輝踏入新一年攻勢連綿不絕，即使剛戰身在澳洲買馬，遙距督師仍有「一先生」再添進帳，周三晚谷戰趕及返港督師，隨即強勢而臨出足9場，練者自元旦起派馬7匹或以上例有頭馬見面，今戰擺出全攻型必思進取，當中以「有鴻利」及「錶壇精英」機會最高。

姚本輝周三晚一手戰馬中，第7場「錶壇精英」固然是冒起谷草新星，季內專攻谷草1200米，5戰取得3勝，近兩仗於三班更加取得連捷，雖然一再影相險勝，但姚本輝曾表示一連兩仗都是與強手單打獨鬥，絕對是極佳實力指標，本身纏鬥力強，證明馬匹極具鬥心，季初曾捧聖安道碟，今次再遇錦標賽場合，必圖再拚搏。

同晚有兩組三班1200米，除「錶壇精英」外，第4場廐侶「有鴻利」也具爭勝機會。雖然此駒升三班兩戰俱敗，由前仗大敗至上場大幅縮窄落敗距離，本身愈跑愈好，證明三班亦夠爭，今仗馬少場合，雖然排最外9檔起步，但由法國好手巴度執韁，仍屬一路奇兵。

此外，布文自2月底停賽復出至今，與姚本輝再度合作，也是另一亮點，練者一口氣安排「太陽拍檔」與「得意佳作」由其出戰，兩駒歷來在其胯下先後取得頭馬，今戰故劍重逢，戰意毋庸置疑。