【分分制勝】抖完復出 當佢係「寶」

開始進入季尾時分，部分戰駒體力正逐漸下降，賽前曾作小休的馬匹，每每可佔上風，最近便有「包裝旋風」、「嘉應精神」、「浪漫勇士」、「日就月將」及「緊張大師」抖逾兩個月復出得手，今期「恆駿之寶」距上賽62天，蓄銳再臨，有望再顯顏色。

第2場五班1650米，「恆駿之寶」今季在25分起步，跌進淘汰區內，但北半球馬只是比較遲熟，並非不堪造就。季初便曾於谷草一哩報捷，蹄下敗將「勇進齊心」、「蟲草之凰」、「無敵精英」及「美麗多盈」之後都能打勝仗，交出真正水準，等閒低班馬不易抵擋。之後未能再進一步，主要是本身狀態稍稍回落，與能力無關。

「恆駿之寶」1月4日搏失後，一直操而不戰，刻意養回體力才再臨陣，畢竟本身只得25分，若再無成績，即會被擯出局，刻下每跑一仗，都可視為護級之戰，直至拚贏才會罷休。另外，董明朗季內策賢廐馬5度入圍，「佳尊三」（2次）、「綠色有料」、「熊噹噹」及「金勝名駒」皆從後殺上，「恆駿之寶」跑法類同，搵啱搏殺人選。

■明治朗