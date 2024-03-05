【練馬師王】神仙等下期 咁呢次捧邊個？

上期沙田「練馬師王」，掛頭牌的蔡約翰眾望所歸，累積38分勝出，季內第9次封王，剛好睇齊榜首的伍鵬志。再預視下次日賽，蔡廐繼續屯駐重兵，9匹戰駒全部起用外籍大師傅，當中「金匯昇昇」及「志勝時機」更交予麥道朗客串，準備好又在大賽日一展拳腳，留定注碼捧場吧！

至於今期谷戰，姚本輝大堆頭出擊，派遣9駒列陣，遍布每一場賽事，隨時場場有分攞，正所謂密食當三番，有利爭奪「練馬師王」，值得關注。打陣頭為7歲馬「上校」，以今季表現計算，肯定無復當年之勇，但牠也曾於四班賽3度闖入前4名，戰鬥力未見急劇下降，如今在五班角逐，絕對有一爭能力。霍宏聲與姚本輝今季合作次數不多，卻仍有「有鴻利」一放而回，「上校」同樣擅以前領跑法搵食，刻意起用相同配搭，擺明有料到。由於頭場已叫胡，故投注姚本輝的「練馬師王」時，適宜在開跑前就要「入場」落注。

另一方面，澳洲高手布文上季夥拍姚廐馬，曾獲10捷，並試過一連5駒贏馬，來到今季即使合作次數減少，結果亦贏過兩匹熱門「得意佳作」及「風火恆雲」，仍然值得信賴。今期谷戰，姚廐的「太陽拍檔」及「得意佳作」都重配贏馬拍檔布文，合拍程度不用懷疑，當中「太陽拍檔」4戰四班谷草1200米，獲2冠1亞1季，全部闖入三甲，能力明顯比四班馬優勝。

至於第7場「錶壇精英」今季3度獲勝，與廐侶「大數據」及「極速奇兵」相同，不過「錶壇精英」只跑5場，勝出率更勝一籌。此駒與班德禮亦特別合拍，3戰累積2冠1亞，今次人馬再來，盃賽當前，堅決爭取第4捷。

「練馬師王」開售賠率

1.姚本輝 2.85倍

2.方嘉柏 3.65倍

3.告東尼 4.5倍

4.羅富全 13倍

5.伍鵬志 12倍

6.呂健威 14倍

7.蔡約翰 16倍

8.大衛希斯 20倍

9.韋 達 28倍

10.蘇偉賢 60倍

11.黎昭昇 65倍

12.沈集成 75倍

13.文家良 85倍

14.廖康銘 200倍

15.葉楚航 200倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/容天鵬/賀賢/巫偉傑/丁冠豪/徐雨石) 100倍