【張基焦點】太陽之子降班出擊

希斯最近手風甚順，剛周日亦成功起孖，而在周三跑馬地賽事，希廐不乏爭勝分子，「太陽之子」落到四班立即用布文，決心明顯。另外，「贏盡天下」剛戰慢閘才輸，今次再跑五班，可望收復前失。「先到先到」質素不差，今次用梁家俊配搭較為特別，未許輕視。「九尾狐」初出前試閘已展現能力，今次不乏變身條件。

第3場四班1800米，「太陽之子」於澳洲時只跑4仗，曾於二級賽得第4名，根本不可能落到四班也不能交出成績，來港後8戰全負兼悉數三甲不入，並不合理，剛戰用楊明綸跑谷草1650米轉彎兜大圈也近，今次落到四班突然強配布文出擊，已經有變數，埋門操練工夫亦算積極，不能忽視。

第2場五班1650米，「贏盡天下」落到五班後狀態頗為穩定，剛戰擺明有心出擊，可惜出閘慢失地甚多，仍能追至季軍算非常出色，今次原班人馬再臨兼抽到1檔，韋達亦想交代，可捧。

第8場四班1650米，「先到先得」跑3仗均見有進步，剛戰扳上1800米走來有頭有尾，肯定有質素，今次起用梁家俊的確較特別，或會換來賠率，況且今場冇馬走，此駒可以擺前形勢較有利。

九尾狐3檔可變身

第9場四班1200米，「九尾狐」款頭不差，本身潛質應該不俗，來港前已做夠工夫，在港首課從化草閘有走勢，第2課從化草閘則一放到底，之後再試泥閘就無走勢，而初出3檔擺前表現不差，剛戰轉跑此程抽11檔則全程扣實，今次換人抽3檔可能擺前走，可變身。