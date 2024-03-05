【進階選項】赤兔猴王如日方中

近年澳洲馬主及練馬師積極在歐洲入貨，由早期購入不少里程用得七七八八的分級賽冠軍或上名馬，去到近年改為追求跑得較少的讓磅賽馬，南下競逐高獎金的長途賽，結果成效顯著，歐洲馬血統長力毋庸置疑，不過身處當地卻通常要碰上變化地，就未必每匹馬都能適應，反之澳洲除有長途賽編排外，場地亦普遍偏乾快，這有利他們顯出真本領。歐洲馬南下澳洲跑長途成功率高，估唔到剛戰「大至尊」初出在港跑2000米一樣可殺低所有對手，這就是氣量分野，事實上除亞軍「精算謀略」外，前5名4匹都是歐洲賽駒，當然「大千氣象」的跑法亦造就「大至尊」贏得更漂亮。

繼續谷草三四五班之夜，第5場東廐兩駒，「赤兔猴王」繼續安排向谷草一哩進攻，這是香港中班最多選擇的路程，既然跑得好亦無理由再轉。前仗負於「極速奇兵」雖敗猶榮，上場升班跑換巴度大熱門，本來2檔好位，中段亦有兩匹廐侶像前後護航，但騎者卻選擇入彎前提早發力，結果走出外疊推進，馬兒本身轉彎已欠順，高速入彎自然波勾，蝕盡腳程鬥輸給兩匹廐侶得第3，但完成時間比起四班時間快得多，明顯進步。「信可成真」子嗣現時4歲處黃金期，演出準繩跑法較主動，值得信賴。

第4場東廐亦有兩駒，「顏色大皇」上仗亦視為重心，同樣跑獲第3名，但2.5倍對頭二馬無威脅便略失望。不過事後看當晚場地走外欄衝刺明顯佔優，「顏色大皇」早段領放而直路要移出跑道中央，其實亦走蝕路段。今場回配季內幾乎勝出的鍾易禮，照計放頭馬不難操控，減幾磅反而條件更佳，賠率比上次好分更應追多次。