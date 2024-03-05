【獨門秘技】快活谷又出現「怪獸」

馬匹通常一個路程好開，練馬師多數會安排集中強攻爭取成績，始終一下子增程或縮程都不易應付，尤其多過200米更難適應，第1場「怪獸豪俠」算是異數，尤其低班更難得，上季尾谷草1200米一放到底，今季初出谷草1000米擺明熱身，隔兩星期卻增程跑谷一哩能直領到底，且擊退「怡昌勇士」不簡單。

「怪獸豪俠」近仗跑開中距離，上仗更係只隔8日便由一哩縮落1200米，一如所料早段未能跟上步速，但竟可憑後勁殺入第2，僅頸位負「上浦精選」，季軍兼再出補中的「智勝攻略」已在個半馬位後，可見水準不俗，拚後首課快操，跳3段早段快造23秒4，埋門再彈草閘，很明顯針對上仗早段過慢情況，6檔比上仗理想，有權收復失地。

第3場「飛馬將軍」上月尾曾作推介，但前往起步點拋下鍾易禮被逼退出，都係等番贏馬路程谷草1800米才再報名，始終馬房彈藥少，操起之馬不欲跑其他路程浪費機會，現時評分在三班用埋牌仔只負126磅有着數。■西門獨

西門獨Q過關

第1場10怪獸豪俠

拖 3上校8上浦精選12蒲俠超得

第3場5飛馬將軍

拖 1太陽之子3八駿笑昇10家樂飛駒