【三重彩地帶】自購馬反彈唔講得「笑」

第3場四班1800米，「八駿笑昇」上季67分起步，初出後追第4已露一手，惟之後進度徘徊，直至近期由班德禮接手才納入正軌，近3仗非贏即位，自購馬適應水土後火力全開，現評56分反彈未完，首個目標可向起步分進發。

「華卓晴」以往泥優於草，今季卻相反，2P均來自谷草，既然性能轉變，蔡約翰也順勢而為。「飛馬將軍」上月賽前拋下鍾易禮退出，原班人馬等勝途再跑，目標清晰。姚本輝大軍壓境，「得勝多」賀銘年冷人冷馬，拖一票無壞。「家樂飛駒」返回四班後連仗入前列，千祈咪當佢唔夠班。

第8場四班1650米，「得意佳作」今季大熟大勇已獲2W4P，跟前或後上都得不受步速局限，埋門有閘連拚後操練仍肉緊，似想用盡一時，布文贏過亦合拍。「武林至尊」連仗入位未勝，被動跑法乃致命傷，唯一可喜是潘頓未放手，今場應是兩大高手對峙之局。

「獎星」近仗走勢漸有睇頭，自購馬減分多已有支持。「蟲草之凰」之前贏馬轉倉令人意外，加盟葉廐次仗再贏是另一個「意外」，既然一再有驚喜，再捧無妨。「長發」及「先到先得」都是季內用得少而陣上有過走勢。■海東