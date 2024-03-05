【J臣研究所】顏色大皇博放到

執筆時嚟到墨爾本最後一日拍賣會，非常高興見到唔少朋友及馬主願意到場睇馬甚至第1次出手喺拍賣會入貨，可能佢哋親身感受到都明白，你唔喺呢類拍賣會買馬，其實難以入到頂級貨源，現時普遍一匹贏過試閘之PPG都要超過200萬港幣，買隻周歲馬相比便宜得多，而且買馬過程中學到的知識及經驗，絕非一個馬迷每年賭吓馬就可以搵到，馬會要挽回馬主興趣，就必須要從這個方向思考。

周三兩場三班1200米都出馬唔足，先睇睇第4場，「顏色大皇」在總場次305強組跑獲殿軍，前3名「氣勢」、「嘉應高昇」及「綠族無限」其後悉數再贏或補中，點計隻「顏色大皇」贏馬都係時間問題，睇番呢隻前速快馬季初曾在谷草僅敗獲亞，上仗亦獲季軍，今次再跑谷草求勝心切，同場快馬有限，博佢放到。「巴薩諾瓦」表現一場好一場差，馬弗也最多拖腳。「閃電」季初體力用多咗，慎防回一回氣又返嚟。「人和家興」勝在準繩，檔靚拖一票。

第7場「郎善好施」上場雖然僅敗獲亞，但升班負輕磅好跑，本身性能上傾向早熟，馬弗唔會保留。「金發盛世」上仗突然跑出水準即輕勝，本身評分有利又用到潘頓，跑番上場八成水準都夠入圍。「寰宇豐采」勝在前速夠快，前仗上名水準不差，心急交代都要兼顧。「錶壇精英」今季有明顯進步，但頂磅加外檔，馬再好都只可以做配腳。