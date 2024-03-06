【耀眼精選】第8場捧華將 2 5 12鐵角

新一季F1喺上個禮拜六響中東巴林揭開序幕，響季前預測，全球車迷都有個假希望，以為今個賽季應該有新局面，會有更多鬥車鏡頭，點知未到正賽已經成盆冷水照頭淋。3屆世界冠軍韋斯塔本同佢嘅新戰車RB20，響練習賽刻意隱藏實力，留到排位賽最後一節先至盡情爆發，輕鬆排頭位起步。去到正賽更加係表演賽，韋斯塔本全程輕鬆到好似遊車河，最終贏成22秒，錄得跨季8連勝，其他對手連車尾燈都見唔到。壓倒性表現，基本已經宣布今年注定又係一個鬥都唔使鬥，過程沉悶嘅賽季。

速度比併嘅運動項目，如果次次都係睇住某君勝利巡遊，埋身肉搏鏡頭欠奉，變成例行公事唔會有反高潮，其實幾趕客。相信各位朋友都認同，近期本地賽馬好睇過戲，早排金盃，同啱啱禮拜日經典盃，都鬥得燦爛令人睇到熱血沸騰，而且唔單止大賽，就連同日其他普通賽事競賽水平都明顯提升，作為投注人、普鑼馬迷、甚至馬會都樂見。

可能養大咗胃口，打開今期排位表完全提唔起興趣，直至度到第8場先醒一醒神，陳嘉熙「聰明導彈」路有專長；梁家俊「先到先得」愈跑愈進步；楊明綸「勇進齊心」磅輕檔靚，3位華將坐騎都各具爭勝本錢。