【分秒在握】方嘉柏谷戰夠巴閉

方嘉柏連續7次谷戰交出頭馬，上周三更起孖贏出練馬師王，今晚谷戰當然要優先留意，其中「巴薩諾瓦」減分多時，上仗13倍冷W眼看到手之際，卻冷不防被「有財有勢」所擒，人馬捲土重來，當然係不勝不休。

一直以來，「巴薩諾瓦」都係最夾班德禮，在港歷來所獲的1W4P，就只有一次上名係配巴度，其餘全為班德禮建功，包括唯一頭馬。正因為人馬夠合拍，因此騎者長期停賽後，復出即順利取回此駒帥權，上仗入Q未竟全功，今次當然有權補中。

上仗僅敗殊不夠運

其實「巴薩諾瓦」上仗出爭谷草1200米，孭132磅排5檔，出閘不慢之下，全程走二疊，而轉彎入直路之時，更抄大外疊追趕，本來已逐一超越內側對手，而勝利在望之際，卻被黃雀在後的「有財有勢」所擒，可以話殊不夠運。

今次人馬再爭同程，依舊排在5檔起步，但加了1分之下，卻由132磅變為129磅，少負3磅對此駒當然有利。況且，今次形勢亦合此駒追趕，因為同場快馬實在不少，「人和家興」、「顏色大皇」及「有鴻利」都會搶，而「幸運旅程」及「博學多財」亦有前速，相信早段步速會相當快，而「巴薩諾瓦」排在5檔之下，大可安心留前鬥後，在直路再一次爆發其驚人加速力。

■長風

第4場 2巴薩諾瓦 1人和家興

4幸運旅程 6凌厲