【場地點樣】跑馬地B欄夜賽掛牌「好地」

跑馬地馬場今晚舉行3月賽期首檔谷草夜賽，共編9場賽事，以移欄B跑道進行角逐，場地預測為「好地」，度地儀指數為2.72。頭場開跑時間為晚上6時40分。

雖然掛牌好地，近期天氣回暖濕度極高，相信場地亦難望會太乾快，仍會延續近期場地鬆軟締速偏慢特色，正如上次以養完草後之全闊A欄作賽，以為場地理想，末段締速大都在24 秋或以上水平，只有「精算暴雪」一場頭馬，1200米前兩段開出超慢步速下，末段才能爆一段較快22秒98拉士。

雖然魔鬼B跑道，歷來講求排檔形勢，季內舉行之52場谷草B欄夜賽，不利之外疊雙號檔位，季內只有4W，12檔更加未贏過，依然集中1至6檔，已佔去37場頭馬，1檔與5檔亦係今季黃金檔位，各佔8W。

結合上次A欄夜賽，直路內外疊場地偏差情況明顯改善，亦有馬匹可以沿欄一放到底，但仍需結合今晚場地鬆軟步速偏慢形勢，守好位馬位，比起大外一氣靠追食胡始終秤先。

至於今季谷草B欄最佳成績騎師，以潘頓、田泰安、布文3位成績最好，各佔5W，不過當中OK哥响受傷同停賽影響下，實際只跑過3次A欄夜賽，响出賽次數不及其餘兩位一半，頭馬數字卻能看齊，今晚夫卜值得視為投注指標。