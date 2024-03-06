主帥莫雅騎唔晒 岳家軍新季搵莫艾誠幫手

前英國三屆冠軍騎師莫艾誠，據報導新季將會為岳家軍效力，主要係同岳本賢同岳品賢合作，為兩位少帥今季大賽棋子執掌帥印，而趁住下周一開始停賽9日，佢就會飛往愛爾蘭一趟，同時參與岳家軍晨操工作，當中更會為岳品賢馬女新星「開運符」(Porta Fortuna)主課仄試狀態。

雖然古摩亞陣營一直都係莫雅做主帥，主力為岳伯仁效力，由於兩位少帥先後開倉，古摩亞三路雄師兵源雄厚，畢竟主帥得一個，即使加埋副帥許覺能同羅敦兩位，近季好多時都有搵到戴圖理同杜俊誠等高手幫拖。

不過隨住副帥許覺能與古摩亞新季結束賓主關係，戴圖理轉戰美國，再加埋杜俊誠簽約Wathnan Racing，兼且為練馬師韋利安優先策騎，所以岳家軍三路雄師，除咗莫雅呢位必然主帥，肯定仲要搵啲重量級人選幫手，今次搵到莫艾誠，都可以講係最佳補替人選。

由於莫艾誠簽約嘅卡塔爾集團，新季兵源削減下，連副師范奕倫都無得撈，相信莫艾誠將會有好多時間自由身策騎，為岳本賢同岳品賢效力，至於今次為後者「開運符」出試，上年已經贏過兩歲G1，今年已經報名愛爾蘭一千堅尼，睇嚟莫艾誠新季同岳家軍合作，肯定有運行。