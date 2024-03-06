曾在港一出即勝PPG 周末澳洲一級賽撼重心城

仲記唔記得曾响香港服役，先由方嘉柏訓練過嘅「楚霸王」，繼而由蘇偉賢養過一段短時間，再而又成為另一匹退役馬，運往外地重生嘅成功個案，呢個周末仲話由新西蘭飛去澳洲，一於升呢向難度挑戰，於費明頓馬場夥拍殷德爾出戰G1新市場讓賽，硬撼呢場掛頭牌嘅新西蘭短途馬后「重心城」。

「楚霸王」昔日來港，响2021年元旦日賽事，由莫雷拉出戰一出即勝，成為當時極具名氣嘅PPG新星，可惜馬匹其後因為腳傷休戰多時，抖足季幾，到上季初段更加拉倉轉換環境，無奈起色不大，去年2月初正式宣布退役。

幕後將呢匹馬運返新西蘭，交番畀原本練馬師奧卓德，响佢悉心調教下，竟然神奇復原，上月初終於响相隔三年之後首度復出，又係一出即勝，相隔兩個星期再响愛莎妮上陣，再下一城贏埋三級賽，換言之呢匹「楚霸王」，至今仲係保持不敗紀錄。

奧卓德亦指出，「楚霸王」在離開其馬房之初，已認定馬匹潛力，在港服役必有一番功業，無奈健康出現問題，如今復賽證明一切無礙。即使上場於愛莎妮贏馬後，出現不良於行情況，肌肉酵素指數略為偏高，但經過充足時間休息，已經恢復正常，而對周末升呢挑戰澳洲G1，佢相信呢匹6歲馬，依然有機會帶來驚喜。