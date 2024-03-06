結束20年配種生涯 盡善盡美退役安享晚年

藍營旗下嘅達利育馬場，响今日宣布，「盡善盡美」(Exceed And Excel)經過20年配種生涯之後，即時退出種馬行列，安享晚年。

適逢嚟緊星期六維省舉行嘅G1新市場讓賽，「盡善盡美」曾經係2004年新市場讓賽冠軍，如今响賽前宣布正式榮休安享晚年，都可以講係別具意義。

「盡善盡美」退役後由藍營旗下達利牧場購入，轉作種馬嘅成就超卓，多年以來一直成為南北半球兩地主流種馬，不過隨住年齡增長，加上配種成績下降，响2021年已經取消飛往英國，作為穿梭種馬嘅行程。雖然「盡善盡美」去年配種價定位仍高，每次配種費為132,000澳元，不過隨着種馬踏入暮年，配種成績下滑，近年子嗣數量已經大幅減少，已經跌出頂流行列，藍營安排佢急流湧退，頤養天年，絕對係正確做法。

而「盡善盡美」過去十多年，亦都成為香港嘅主流大族，而且部份成績斐然，當中成就最高自然係三料G1盟主「紅衣醒神」，甚至係曾經揚威杜拜阿喬斯錦標「崇山寶」，現役馬仍維持有一定數量，不過就再無可以立足頂班級數，全屬中班貨色。