【賽後報告】布文垂手罰錢 梁家俊跌鞭拉士騎唔到

是晚賽後報告撮要：

第2場：於宣佈出賽時，「帝豪歡星」與「飛騰騅」均申報騎師為巴度。小組確定巴度已落實策騎「帝豪歡星」。因此，小組批准「飛騰騅」改由賀銘年策騎。練馬師方嘉柏因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2,000元。早段搶口。被查詢有關「魔法速遞」的進步表現時，練馬師黎昭昇表示，「魔法速遞」在晨操時傾向搶口，因此他曾不願安排此駒佩戴眼罩。他說，由於「魔法速遞」已有上陣經驗，他遂選擇於今仗安排此駒佩戴眼罩上陣，而這是此駒能夠以更具競爭力的方式競跑的原因。

「光明先驅」氣管內有很多血。「百威星」在馬匹亮相圈內碰撞欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為適宜出賽。被查詢時，周俊樂表示，坐騎出閘緩慢，因而居於馬群尾列。他說，坐騎於中段開始發出呼吸聲，接近600米處時步幅收窄，他遂於坐騎處於不具競爭力的位置時收慢坐騎。

第5場：「黑桃火箭」氣管內有很多血。被查詢他策「美麗滿滿」末段的騎法時，梁家俊表示，坐騎於100米處內閃，導致他改以右手握鞭。他說，他的馬鞭於末段意外觸碰「又龍串鳳」的騎師艾道拿，導致他失去對馬鞭的控制。他續說，他因而嘗試重拾馬鞭，但他未能做到，並於跑過終點時跌掉馬鞭。儘管小組認為梁家俊嘗試重拾馬鞭的動作屬本能反應，但無論如何仍告誡他，他應盡可能確保他保持專注於力策坐騎至終點。

第8場：布文騎「得意佳作」垂手輸第6，罰1萬元。

第9場：「九尾狐」心律不正常。