【蹄聲妙影】出席員工婚宴 希斯被認錯賀賢

早輪東星有個喺投注站做嘅老友H哥，五十路仍有幸做舊同學戥穿石，雖然佢嗰日跑完日馬先收到工，錯過晏晝玩新娘環節，但仍堅持能拖住疲乏嘅身軀，飛的去酒樓敬酒，認真夠老友。其實，馬圈唔單止華人有人情味，希斯亦出名Nice，十幾年前佢放棄喺香港練馬時，特登搵間五星級酒店，宴請傳媒同馬主擦番餐，又有啤酒競飲大賽，嗰時東星都係座上客，睇番啲禁相，真係人才濟濟，而希斯重返香港開倉後，人情味依然不變。

話說年幾兩年前，有次東星同老表M仔出嚟飲嘢，需知M仔打過好多年馬會工，人脈識落唔少，有日希廐一位員工娶老婆大日子，M仔身為老友，梗係人到禮到，席間赫然見到希斯喺酒樓reception，連太太同阿仔JD都嚟埋，一家三口擺低封禮，隨即同一對新人影張合照，同時令在場賓客嘩然，有人仲差啲認錯佢係賀賢添。影完相，希斯就鬆人，事關第二朝要落晨操，佢肯畀面出席，已經好難得，臨走佢仲叫新郎哥嗰晚要add oil添！

初步提供：

第2場3「精彩勇士」

第8場14「球星」

■東星