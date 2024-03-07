【分分制勝】初出贏長途 點止大至尊！

剛周日田戰，葉廐「大至尊」初出即贏，繼1994年印度馬王「飛馬皇子」後，成為另一駒在港首戰勝出田草2000米，交出高難度動作，當然首回合即攻2000米的新馬，為數不多。其實，以往也有更極端的例子，由黃汝安訓練的「快趣」，1987年11月11日在港初出即跑谷草2230米，結果爆出15倍冷W，不過這匹名種Mill Reef之後裔，經此硬仗健康出現問題，最後黯然退役。

「大至尊」如此急進，目標直指打吡，以剛戰表現，按理可獲入選資格，潘頓亦落實再騎。而打吡第3階段報名定於下周一截止，換言之今期田戰是各4歲馬最後搶分機會，列陣第10場「明亮天下」早已表明有意進軍打吡，奈何抵港時間較預期中遲，被迫由短跑起，首戰即贏1200米，翌仗轉爭1400米，早段落腳太慢，處於被動位置，到末段撻起後勁，一切為時已晚，只得第8名，但仍能造出全場最快拉士，足證質素絕不簡單。

「明亮天下」身形細細粒，性能肯定長優於短，第3回合扳上一哩路程，絕對勝任，贏馬拍檔田泰安繼續壓陣，發揮有保證，有望及時補中，搶到打吡入場券。

■明治朗