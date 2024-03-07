準備夜遊杜拜 加州星球報咗阿喬斯短途錦標

告東尼周日將派出「加州星球」在沙田角逐總獎金達1300萬港元的女皇銀禧紀念盃(1400米一級賽)，他期待這匹佳駟屆時能重拾勇態，與全球最高評分短途賽駒「金鑽貴人」一較高下。

「加州星球」於去年10月攻下二級賽沙田錦標(1600米讓賽)，但其後4仗俱未能再添頭馬。牠今仗將自第3檔起步，而鞍上人艾道拿是牠近5仗的第4位騎師拍檔。「加州星球」曾於前年的浪琴香港一哩錦標中以馬頸位之先擊敗「金鎗六十」奪魁，周日將負126磅與9匹對手平磅競逐，力爭第二度揚威一級賽。告東尼正在考慮是否讓牠進軍3月30日在杜拜舉行的阿喬斯短途錦標(1200米一級賽)。

告東尼表示：「馬兒已報爭杜拜的大賽，我們會視乎牠於星期日的表現再決定是否遠征杜拜。希望馬兒能交出好成績。」

「加州星球」上仗於1月21日出爭董事盃(1600米一級賽)時末段力弱，最終在頭馬「遨遊氣泡」之後跑獲第4名，周日將與「金鑽貴人」、「永遠美麗」、「美麗同享」、「幸運有您」、「健康愉快」、「神虎龍駒」、「小霸王」、「紅運帝王」及「錶之銀河」同場較量。

「加州星球」在董事盃中居「永遠美麗」及「美麗同享」之後過終點，其後曾於2月22日在沙田參加1200米泥地試閘，表現不俗。告東尼盼該課試閘可令馬兒重拾佳態。告東尼週日還會派出「美麗同享」競逐此賽。這位兩屆香港冠軍練馬師曾先後憑「精英大師」(2005年)、「再領風騷」(2009年)及「締造美麗」(2011年)3度揚威女皇銀禧紀念盃。

「美麗同享」今仗將由梁家俊主策，從第10檔起步，冀望能自2022年6月在港服役第二季取得單季第5捷後重敲勝鼓。告東尼表示：「『美麗同享』目前狀態勇銳。我們希望牠也能交出好表現。」