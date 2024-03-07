【賽馬以外】想做神人？最緊要細心

世事呢啲嘢真係唔好講到咁死，筆者上兩期先講完湯普新41比0，之後佢都延續佢嘅在港唔上名紀錄，去到尋晚跑馬地賽事，見到佢嗰啲坐騎，以為坐定粒六50比0無難度啦，筆者甚至相信如果有人開盤，應該熱到得1.2或1.3倍，點知真係嚟一次反高潮，湯普新喺佢第49次上陣唔單止上名咁簡單，仲憑「魔法速遞」爆出41倍冷W，莫非呢啲就係不鳴則已，一鳴驚人？再次證明世事真係無絕對，所以喺笑人之前，真係要好好戴定頭盔，萬一畀迴力鏢掟中自己就唔係咁好睇啦。

當然睇返依家湯普新嘅成績，就係53次上陣得1W，勝出率同埋三甲率都係約2%，一定唔突出，但跑馬呢樣嘢好神奇，如果一直贏唔到，畀你攞到啲二二三三都冇咩用，依家總算搵到個突破口，咁如果想佢申請騎到季尾，相信牌照委員會都應該會續牌畀佢嘅，話晒造到輕磅，又肯騎啲下風馬，冇乜呢啲咁抵得諗嘅騎師㗎喇。

話就話爆大冷，但又唔代表「魔法速遞」冇人買得中喎。話說尋晚筆者做嘢嘅地方都有唔少世外高人喺度，其中一位跑完頭場就同筆者吹兩句，覺得隻「魔法速遞」今場有啲餐士，因為隻馬早排喺從化試閘走勢好咗，兼且初戴眼罩同埋抽好檔，而佢亦覺得湯普新都唔係一個咁廢嘅騎師，唔係點會一直有咁多馬騎，所以今場話唔定有得爆，結果當「魔法速遞」率先衝過終點後，筆者真係呆咗喺度，心諗係咪咁神呀，咁都中得到，內心萬分佩服，因為呢位仁兄唔係事後講，係事前講晒出嚟，信唔信由你。咁筆者有冇信？只能講句財神係身邊，都唔識把握啦。

錢就執唔到，就諗吓點解人哋度得到啦，其實都不外乎細心呢兩個字。刨馬呢家嘢，有時真係要畀啲時間同埋心機，筆者身邊都有唔少人係唔賭五班馬，因為覺得低班唔可靠，呢個係事實，但正正就代表五班場合容易開冷門。咁點解一匹馬係冷門？通常都係無近績，同埋用啲下風騎師，自然火燒唔熱，「魔法速遞」正正係呢類馬，但問題係有冇咩變數。就好似嗰位仁兄咁講，隻馬賽前喺從化用眼罩試咗課大閘，拉士追上嚟走勢好咗，今次即使用呢個配備，話唔定有唔同發揮，同埋抽3檔好位，變身有咩出奇。所以，有時刨馬，真係睇你睇得有幾細心。

可能睇到呢度，有啲讀者會話：「好，等我畀啲心機用力刨，一定會搵到啲冷門嘅。」咁筆者就要係到淋大家冷水喇，今季跑咗483場賽事，究竟30倍或以上嘅冷W，出現咗幾多次呢？答案係20次，最冷就係74倍嘅「馬有運」(筆者講嗰位仁兄都有中呢隻)。換言之呢啲冷W只係佔咗目前賽事數目嘅4%，即係話就算刨得到，命中次數真係唔多。換言之，買冷門想中嘅話，係一種無了期嘅等待，期間可能面對不斷嘅失敗，就究竟你哋又有冇咁強大嘅心臟，承受到不斷刨同買冷門但唔中嘅壓力呢？

■山無陵