上次兩個埋3Q 周日係咪又單打獨鬥？

人氣騎師麥道朗今季頻頻來港客串掘金，憑住「浪漫勇士」及「遨遊氣泡」兩駒3度捧走一級賽，風頭一時無兩！另一邊廂嘅潘頓，見到麥道朗呢位強勁對手，亦都連場交回高水準發揮，對上一次麥道朗來港客串，潘頓3度與其埋Q，今期周日女皇銀禧紀念盃日，麥道朗又來港共策6駒上陣，與潘頓將5度同場，介紹當中3場畀各位買連贏及位置Q。

重頭戲女皇銀禧紀念盃1400米一級賽，麥道朗重獲「金鑽貴人」帥權，人馬上屆此盃曾攜手奪冠有晒默契，此匹短途王剛在潘頓胯下遇慢步速致敗，幕後換人必求交代。至於失落帥權的潘頓，同樣有好馬「永遠美麗」揸手，上次董事盃力撼「遨遊氣泡」僅敗得亞軍，挾此強勁賽績縮程而來，未必輸畀「金鑽貴人」，是場G1買兩大高手駌鴦Q最適合。

第5場四班1200米，樂善堂盃，潘頓接手「福星」，此駒上次留得太後追上第3，走勢有目共睹，同場麥道朗則再騎沈廐質新馬「包裝希望」，兩隻上賽上名馬有望齊齊入前列。

第10場三班1600米，潘頓胯下「時時稱心」前仗撳住贏四班，勝後再出跑三班同程只輸短頭獲殿，走勢仍勁。麥道朗則策騎「跑得好快」，今排1檔起步正晒，兩駒又會大激鬥。