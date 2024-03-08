【分秒在握】潘頓樂意做福星

今年2月12日年初三賀歲戰，或許不少馬迷當時離港旅遊未返，筆者不妨與大家重溫一下當時情況，揭開序幕的「中華威威」一放到底，力拒兩匹熱門馬「超勁日子」及「世界籐王」的挑戰勝出；之後第2場，串Q的「荃程路通」及「綠族威」，走位分別係4 3 3 1及2 2 2 2；而第3場贏馬的「拍馬難追」，又係一放到底，單看本文的簡述，怕且閣下亦會清楚知道，當日的場地偏差有多大，而前置型馬匹有多着數。

我們在場邊看的，尚且清清楚楚，而場上跑的騎師，相信會比我們更清晰吧？不過，當日第4場艾道拿策騎的「福星」則取位令人相當失望。排8檔留到尾3之後，入直路鞍上人猶豫不決，既不走出外疊望空，又不走入內疊取位，一再在馬群之後等等等，結果困塞一大輪之後，「福星」最終走入內疊再衝，結果在極其劣勢之下追回第3。

要知道該場冠、亞軍「譽友翔駒」及「德心知遇」走位分別係4 3 1及6 4 2，而「福星」則為12 11 3，單看數字哪一駒較着數已不言而喻。賽後艾道拿被問話解釋一大輪，今次仍難保帥權，潘頓接手當然不會客氣，只要走位上蝕少一點，相信此駒已有權成功補中。

■長風