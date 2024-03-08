今屆女皇銀禧紀念盃 係咪佢衞冕呀~

麥道朗繼續扮演大賽常客，周日重臨接掌「金鑽貴人」帥印出戰女皇銀禧紀念盃。麥道朗一連兩屆賽事因緣際遇，去季潘頓揀騎「加州星球」未能效勞，到今季因馬匹表現失準，幕後決意撤換配搭力謀突破。麥道朗再夥拍「金鑽貴人」力爭衞冕，同時肩負起為這匹明星馬挽回人氣使命。

上屆最佳短途馬「金鑽貴人」今季首奪香港短途錦標之後，便將目標鎖定再次衝擊香港速度系列3關，可惜上場角逐首關百週年紀念短途盃表現不似預期，出閘不快下無段好睇得第6名，負於頭馬「維港智能」4個多身位，是在港服役以來輸得最遠一役。

由於上場的失望表現，即使潘頓今季曾為「金鑽貴人」捧走香港短途錦標，兼且季內5戰獲2冠2亞成績，還是未盡令幕後滿意，賽後不久已經對外宣布下仗將會換人，結果由人氣高企麥道朗重新接手，也是順理成章。

對於「金鑽貴人」今屆衞冕機會，比起去季只得5駒參戰，只與潘頓揀騎之「加州星球」單打獨鬥場面，今年形勢複雜得多，出馬加倍之餘，最大威脅未不止有意賽後征杜拜的「加州星球」。

永遠美麗挑戰強敵

潘頓繼續夥拍另一嫡系「永遠美麗」，固然屬爭勝要角，而布文改騎的後起之秀「神虎龍駒」，也是實力未見底之奇兵，加上最低分同樣來自伍廐的「錶之銀河」今季如日方中，初戰1400米有變數，甚至乎轉投羅廐後如獲重生的「幸運有您」亦都虎視眈眈，一眾賽駒齊齊打擂台，必然掀起一番激戰。