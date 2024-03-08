【分分制勝】東廐四路興兵 「知」道主力嗎？

第9場二班1800米，告東尼四路興兵，報名先後次序為「桃花雲」田泰安、「錶之五知」布文、「當年情」鍾易禮及「龍船狀元」麥道朗，今季東廐同場出馬3匹或以上的賽事，8次有馬染指三甲，當中2月21日谷草三班一哩賽，更以「又龍串鳳」、「開心勇駒」及「赤兔猴王」包辦前3名。

除「龍船狀元」之外，其餘3匹東廐馬今季未嘗取勝，故鬥志一層最鮮明，「錶之五知」孭133磅看似較吃虧，但大前仗也曾孭重磅入Q，拍住兩匹受讓15磅的「安騁」及「木火兄弟」同到，其實如非末段受阻收慢，甚至有機會獨佔鰲頭。之後轉爭三級賽，只負於「觔斗雲」而屈居亞席，兩駒剛戰G1香港金盃再碰頭，雖然「觔斗雲」跑第3再度佔先，但「錶之五知」又因取位失誤才姍姍來遲，「觔斗雲」最新評分是106分，估計雙方實力相若。

「錶之五知」至今兩勝俱在田草2000米取得，但對上兩次角逐1800米，俱以短距離飲恨，也是季內最接近兩仗，現時跑此程更具把握。布文以往4度出策非贏即位，重召最佳配搭，最值得捧場。

■明治朗