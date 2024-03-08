冇得騎都講！潘頓：金鑽貴人增程勁有利

潘頓周日夥拍「永遠美麗」競逐1400米一級賽女皇銀禧紀念盃，他相信坐騎縮程角逐有利發揮，有力與「金鑽貴人」一較高下。

潘頓對「金鑽貴人」的強勁實力最清楚不過，該駒迄今15場勝仗中，有11場由他執韁，但潘頓更期待「永遠美麗」今仗能交出服役至今的代表作，他說︰「按賽績及評分來看，『金鑽貴人』似乎較為佔優，『永遠美麗』則稍有不及，但牠今仗跑回首本途程，當有爭勝機會。『永遠美麗』今仗的檔位不俗，希望陣上取位順利。要擊敗『金鑽貴人』絕不容易，馬兒必須施展渾身解數才可爭勝。」

「金鑽貴人」上仗於百週年紀念短途盃僅得第6名，今仗將改配麥道朗。潘頓對今仗未能策騎「金鑽貴人」以平常心待之，並相信此匹5歲佳駟能應付1400米。事實上，「金鑽貴人」至今3戰1400米均能告捷。潘頓表示：「『金鑽貴人』感覺好像已有一段時間需要跑更長途程，我認為增程角逐將會對牠大為有利。」

同樣地，潘頓認為1400米更適合「永遠美麗」發揮，此駒上仗僅不敵「遨遊氣泡」。潘頓表示：「『遨遊氣泡』無疑是本地馬壇的耀眼新星，在該駒之後跑獲亞軍雖敗猶榮。我們知道一哩是『永遠美麗』的最佳途程上限，馬兒當時已全力以赴，拚鬥到底，只是級數或許不及該駒。」