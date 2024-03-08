攤路話你知 OK哥今期OK！

踏入3月布文一連兩次賽事中三元再起孖，兼且連擸兩盃，然而跑完周日賽事，其強勢被迫煞停，需要「找數」停賽2日，所以明日必把握停賽前的機會盡情數胡，配合女皇銀禧紀念盃夥拍「神虎龍駒」夫卜出戰，不乏矚目新鮮配搭，由頭兩場「揚威四方」、「中環精英」，以至尾場「話你知」，有望頻傳捷報。

布文於3月兩個賽日已經摘下5W，更厲害來自5個不同馬房的合作，支持範圍極廣，正如今次與甚少合作之容天鵬，隨着希威森停賽，布文得以接手「中環精英」。以此駒初出即於直路賽一出即勝，可惜次仗慢閘誤失戎機，到上場轉戰谷草，克服陌生場地後上得亞軍，今仗布文以替工身份接棒執到寶。

揚威四方五班佔優

上次日賽布文憑韋廐「馬林」食尾胡，今戰則有「揚威四方」造就騎練再度攜手搶頭胡，季內表現已證明馬匹實力四班不足、五班有餘，經過連場敗仗評分下調，回降五班即用布文重返勝途，贏面也是呼之欲出。

尚有季內合作緊密之方嘉柏，布文自2月底刑滿復出以來，直落5次賽事與小方合作，一再只以位置交代，如今又再違規，停賽前騎練合作重響勝鼓希望，將落在明日守尾門「話你知」身上，剛戰田草一哩影相飲恨，敗於今仗狹路相逢的「陽明天空」，布文停賽前為此駒肩負起反先使命。